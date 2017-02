Corpo da ex-primeira-dama Marisa Letícia é velado no ABC

São Paulo – O corpo da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva deixou o hospital Sírio-Libanês em São Paulo por volta de 7h30 deste sábado (4) e seguiu para São Bernardo do Campo, em carro do Cemitério Jardim da Colina.

O velório acontece até às 15h no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo. Em seguida, haverá uma cerimônia de cremação reservada à família no cemitério.

A ex-primeira-dama, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi internada no hospital Sírio-Libanês no dia 24 de janeiro, após a ruptura de um aneurisma cerebral (dilatação de uma artéria ou veia que irriga o cérebro), o que causou um AVC.

Ela foi submetida à embolização (estancamento) do aneurisma para conter a hemorragia. Também foi instalado um cateter para drenar o sangue que se espalhou pelo cérebro e para medir a pressão intracraniana.

Esse aneurisma já havia sido diagnosticado há 10 anos, mas, como era pequeno, na época os médicos avaliaram que não era necessária uma cirurgia.

Desde que recebeu o tratamento para conter o AVC, Marisa estava em coma induzido na UTI do Sírio-Libanês.

Na última quinta-feira (2), foi detectada ausência de fluxo cerebral e a morte cerebral foi confirmada pelo hospital ontem. O boletim médico informou que Marisa morreu às 18h57, aos 66 anos, vítima de complicações de um AVC.

Luto

O presidente Michel Temer lamentou a morte de Marisa Letícia e decretou luto oficial de três dias. Em nota, Temer prestou solidariedade à família Lula em seu nome e no da primeira-dama, Marcela Temer.

“Lamento profundamente o falecimento da senhora Marisa Letícia Lula da Silva hoje, em São Paulo. Neste momento de profunda dor e pesar na família do ex-presidente Lula, eu e Marcela transmitimos a ele, a seus filhos e aos demais familiares e amigos, as mais sinceras condolências”, disse o presidente.

A ex-presidente Dilma Rousseff lamentou o falecimento da ex-primeira-dama em sua conta no Twitter. Dilma também esteve no hospital Sírio-Libanês na sexta-feira (3) para prestar condolências ao ex-presidente Lula.

“Hoje é um dia triste para todos nós, que conhecemos e admiramos Dona Marisa Letícia. Sabemos do amor e da força que sempre emprestou ao presidente Lula. Uma mulher de fibra, batalhadora, que conquistou espaço e teve importante papel político”, afirmou Dilma em mensagem no Twitter.