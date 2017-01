Conselho de educação em SP terá ex-diretora do Banco Mundial

São Paulo – A secretaria de Educação de São Paulo escolheu especialistas de grande nome na área da educação para compor o conselho da pasta e ajudar a orientar os projetos educacionais durante a gestão do prefeito João Doria Jr (PSDB).

Em entrevista a EXAME.com, o secretário Alexandre Schneider afirmou que o grupo terá papel semelhante aos conselhos administrativos de empresas, órgãos colegiados que analisam os resultados obtidos e auxiliam a traçar os planos estratégicos dos negócios.

Na conversa com EXAME.com, Schneider confirmou alguns dos membros que farão parte do conselho. Entre eles estão Claudia Costin, ex-diretora global de educação do Banco Mundial e ex-ministra de Administração e Reforma do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB); a socióloga e educadora Neca Setúbal; o presidente do conselho de administração do Instituto Natura, Pedro Villares; e Gustavo Ioschpe, economista especializado em educação.

“É um grupo heterogêneo de pessoas que está unido por seu desejo em ajudar a melhorar a educação pública no Brasil e em especial em São Paulo. Para nós vai ser muito bom porque é um diálogo que permite ter ideias novas, testar as ideias já existentes e objetivos”, afirmou Schneider.

O grupo será presidido por Mozart Neves Ramos, ex-secretário de educação de Pernambuco e diretor do Instituto Ayrton Senna. Ramos, inclusive, foi cotado por Doria como um dos possíveis nomes para comandar a secretaria de educação, mas recusou o convite. Schneider foi convidado para o cargo depois de ter sido secretário municipal de educação de São Paulo na gestão de Gilberto Kassab (PSD) entre 2006 e 2012.

Schneider explicou que, durante sua gestão, os conselheiros vão se reunir uma vez por mês em encontros de duas a três horas. Entre os primeiros desafios que eles devem enfrentar, está avaliar as ações planejadas para atender às metas estabelecidas por Doria em campanha, como zerar a fila para creches na capital até o fim do ano.

Além disso, a secretaria deve apresentar aos especialistas o plano de metas para a educação, que tem que ser apresentado na Câmara junto com o plano de metas de toda a cidade até o fim de março. “Eles vão nos ajudar no dia a dia da secretaria com as suas ideias, com a sua expertise, nos ajudando também a manter um foco. Será muito bom, todas as empresas têm um conselho e esse será o papel deles”, disse Schneider.