Confronto no Morro da Providência paralisa VLT no centro do Rio

Confronto armado no Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro, provocou a interrupção parcial do funcionamento do veículo leve sobre trilhos (VLT).

Segundo a concessionária VLT Carioca, a linha 1 está funcionando entre o Terminal Internacional de Cruzeiros Píer Mauá e o Aeroporto Santos Dumont.

As estações Harmonia e Providência, que começariam a funcionar hoje (5), amanheceram fechadas devido ao tiroteio. A Polícia Militar informou que o Batalhão de Operações Especiais (Bope) está fazendo uma operação na comunidade.

A Secretaria Municipal de Educação informou que as escolas da região estão abertas, mas poucos alunos compareceram às aulas na manhã de hoje.