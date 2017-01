Confronto entre facções deixa 3 mortos e 1 ferido no Rio

Rio – Três pessoas foram mortas e uma mulher ficou ferida em confronto ocorrido entre facções rivais na manhã deste sábado, 21, na Comunidade de Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os nomes das vítimas não foram divulgados pela Polícia Militar.

Em comunicado, foi informado apenas que policiais do Batalhão de Polícias Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do 41 Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para o local, onde foram apreendidos um fuzil AK e artefatos explosivos espalhados pela rua.

“A ocorrência está em andamento”, segundo a nota oficial.