Como vai funcionar o trem expresso até o Aeroporto de Guarulhos

São Paulo – Nesta semana, o governo de São Paulo marcou uma nova data para inauguração da linha de trem expressa para o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Se a estimativa estiver correta (e a promessa se cumprir), a partir de março de 2018 será aberta a fase de testes da operação da Linha-13 Jade da CPTM.

Com o trem expresso, será possível fazer o trajeto do centro de São Paulo até a estação que ficará próxima ao aeroporto em cerca de 35 minutos – um tempo quase três vezes menor do que atual para quem faz o mesmo percurso de transporte público.

Segundo informações da CPTM, a concessionária que gerencia o aeroporto oferecerá um serviço gratuito de ônibus entre a estação Aeroporto-Guarulhos e os terminais.

Como será a viagem até a estação do Aeroporto de Guarulhos?

Serão três maneiras para chegar até a estação:

Trem expresso (CPTM Airport-Express): Os trens partirão em horários programados. No sentido Aeroporto-Centro, as partidas serão às 8h, 10h, 12h e 22h. Do Centro para o Aeroporto, às 9h, 11h, 13h e 21h.

Estação Engenheiro Goulart até a estação Aeroporto-Guarulhos: Quem seguir viagem pelo Metrô ou pela CPTM terá que realizar transferência para a Linha 13-Jade na Estação Engenheiro Goulart. O trecho terá duração de 15 minutos.

Connect: Os horários de pico terão uma operação extra que liga a estação Brás da CPTM ao Aeroporto de Guarulhos. O trajeto durará cerca de 35 minutos e o trem parará nas estações para embarque e desembarque.

Qual será o preço das tarifas?

Segundo a CPTM, o valor do serviço expresso ainda está em estudo, mas a estimativa é que o valor da tarifa ficará entre 5 e 10 reais. Os outros serviços custarão o mesmo preço da tarifa simples do transporte metropolitano, que hoje é de R$ 3,80.

Onde será feito o check-in?

A ideia é que as companhias aéreas tenham guichês para check-in na estação da Luz. Por enquanto, esse assunto ainda está em fase de negociação entre CPTM e aéreas.

E as malas?

Terão que ser transportadas com os passageiros no trem e serão despachadas pelas companhias aéreas no aeroporto. A partir de 2019, segundo a previsão da CPTM, a linha terá oito trens com bagageiros. As novas composições custarão 316,7 milhões de reais e serão fabricadas pelo consórcio Temoinsa-Sifang.

Qual é a previsão para o início da operação comercial?

Segundo a CPTM, a fase de testes da nova linha começa em março de 2018, mas ainda não há previsão para início da operação comercial.