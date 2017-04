Greve Geral: Como fica a circulação de ônibus, metrô e trem em SP

São Paulo – Na manhã desta sexta-feira (28), os trabalhadores do transporte público de São Paulo decidiram paralisar suas atividades em apoio à greve geral contra as reformas previdenciária e trabalhista propostas pelo governo Michel Temer (PMDB).

Apesar de o governo do Estado de São Paulo ter conseguido uma liminar na Justiça para impedir a paralisação total ou parcial das linhas do transporte coletivo, os metroviários, os condutores de ônibus e os ferroviários da CPTM vão manter a decisão inicial de cruzar os braços até a meia noite de hoje.

Veja como vai ficar o metrô, trem e ônibus em SP:

Metrô

Segundo a assessoria de imprensa do sindicato, a expectativa é que, durante 24 horas, as linhas 1-Azul (Jabaquara/Tucuruvi), 2-Verde (Vila Madalena/Vila Prudente), 3-Vermelha (Corinthians Itaquera / Palmeiras Barra Funda), 5-Lilás (Capão Redondo/Adolfo Pinheiro) e o monotrilho da linha 15-Prata (Vila Prudente/Oratório) do Metrô fiquem paradas.

Apenas a linha 4-Amarela, que é administrada pela ViaQuatro, deve funcionar.

CPTM

7 (Rubi) – Paralisação confirmada até às 23h59

10 (Turquesa) – Paralisação confirmada até às 23h59

11 (Coral) – Paralisação confirmada até às 23h59

12 (Safira) – Paralisação confirmada até às 23h59

8 (Diamante) – Paralisação confirmada até às 23h59

9 (Esmeralda) – Paralisação confirmada até às 23h59

Ônibus

O Sindicado dos motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo decidiu paralisar os ônibus da capital paulista durante 24 horas em apoio à greve geral contra as reformas.

Até às 23h59 desta sexta-feira (28) nenhum veículo vai circular na cidade.