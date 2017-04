Como os paulistanos avaliam os primeiros 100 dias da gestão Doria

São Paulo – Em fevereiro deste ano, durante a viagem aos Emirados Árabes para buscar investidores interessados no pacote de desestatização, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), afirmou que o seu desejo era chegar aos 100 dias de governo com avaliação superior a 50%.

Na próxima segunda, esse prazo se encerra. E, de acordo com sondagem da Editora Abril em parceria com a MindMiners para EXAME.com, a expectativa do tucano virou realidade: 60% dos paulistanos avaliam positivamente os primeiros 100 dias da gestão Doria.

A pesquisa foi feita com 500 pessoas acima de 18 anos entre os dias 31 de março e 4 de abril. A margem de erro é de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo o levantamento, 12% dos entrevistados avaliaram a gestão do prefeito como ruim e 25% como regular – 2% não souberam opinar.

A avaliação favorável, porém, é relativamente menor nas classes sociais mais baixas. Entre os membros da classe C, cuja renda familiar mensal é de até R$ 2.705, a gestão Doria é aprovada por 51% dos participantes da pesquisa e reprovada por 16% deles.

A sondagem mostra ainda que 55% dos paulistanos acreditam que Doria é um prefeito mais próximo dos cidadãos do que seus antecessores. Por outro lado, 29% discordam dessa afirmação e 16% não souberam opinar.

Programas

Sobre as medidas anunciadas pelo tucano nesses 100 dias, a mais popular entre os entrevistados é a do Corujão da Saúde, mutirão em instituições privadas para zerar a fila de esperar por um exame médico na rede municipal de saúde. No total, 42% aprovam o programa e 84% o consideram ótimo/bom.

No caso do Cidade Linda, que visa revitalizar áreas degradadas da cidade, 73% consideraram ótimo/bom, 16% regular e 8% como ruim.

Em relação ao aumento de velocidade nas pistas das marginais, 53% defendem a decisão de Doria. Em contrapartida, 26% reprovam a medida e 21% foram indiferentes.

Veja os detalhes do levantamento realizado pela a editora Abril em parceria com a MindMiners.