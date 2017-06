Como assistir ao segundo dia do julgamento de Dilma-Temer no TSE

São Paulo – Nesta quarta-feira (7), os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomam pelo segundo dia o julgamento da ação que pede a cassação da chapa que elegeu Dilma Rousseff e Michel Temer nas eleições de 2014.

Como assistir ao julgamento?

Você pode acompanhar a cobertura ao vivo do julgamento em EXAME.com

O evento também é transmitido pelo canal do Tribunal no YouTube, TV Justiça, Rádio Justiça e também via cobertura informativa pelo Twitter do Tribunal.

Para julgar o caso, o presidente do TSE ministro Gilmar Mendes reservou quatro sessões plenárias exclusivas: 6 de junho às 19h, 7 de junho às 9h e mais duas sessões no dia 8 de junho – às 9h e às 19h.

Entenda

O processo, que tramita no TSE desde dezembro de 2014 a pedido do PSDB, apura a suspeita de que recursos ilícitos teriam sido usados para bancar a campanha eleitoral de 2014, que teve Dilma Rousseff como candidata a presidente da República e Michel Temer como vice. A denúncia diz que valores oriundos do esquema de corrupção na Petrobras teriam sido misturados com doações oficiais.

Caso o Tribunal julgue a ação procedente, os dois se tornam inelegíveis por 8 anos – o que significaria a cassação de Temer da presidência da República. Mas vale lembrar que ambos podem entrar com recurso contra o resultado.

A defesa de Michel Temer alega que ele não deveria receber a mesma sanção que Dilma, já que, segundo o peemedebista, as acusações são de que somente ela e o PT teriam feito arrecadação ilícita de campanha.