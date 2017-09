Como assistir ao novo depoimento de Lula a Sergio Moro

São Paulo – Nesta quarta-feira (13), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será interrogado pelo juiz Sergio Moro na sede da Justiça Federal em Curitiba.

A partir das 14h, o petista terá que responder aos questionamentos do juiz sobre o processo em que é réu por supostas propinas da Odebrecht.

A denúncia do Ministério Público Federal (MPF) acusa Lula de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro em razão de contratos firmados entre a Petrobras e a Odebrecht. Segundo a acusação, o ex-presidente recebeu propina da empreiteira para a compra de um terreno que seria destinado à construção da sede do Instituto Lula e de um apartamento vizinho ao que o ex-presidente reside em São Bernardo do Campo.

De acordo com a Justiça Federal do Paraná, os vídeos com o depoimento do ex-presidente serão disponibilizados via sistema eletrônico logo após o fim do interrogatório. Assim que for divulgado, EXAME.com irá publicá-lo na íntegra.

A audiência será gravada por duas câmeras: uma com enquadramento focado no rosto do petista e a outra com vista panorâmica da sala.

Com o fim da fase de interrogatórios, o Ministério Público Federal (MPF) e a defesa do ex-presidente terão 10 dias para fazer suas alegações finais. Terminada essa etapa, o juiz Sergio Moro dará a sentença: condenação ou absolvição.