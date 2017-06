Como a violência muda a rotina dos brasileiros

São Paulo – Você já mudou algum hábito da sua rotina em função da violência nas cidades? Um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que a insegurança faz o brasileiro evitar algumas práticas do dia a dia, como sair à noite, andar por alguns bairros e até mudar o modo de se vestir.

As alterações nos costumes, segundo dados do CNI, devem-se ao fato de que 44% das pessoas que moram em cidades grandes – com mais de 500 mil habitantes – já foram vítimas de assaltos, furtos ou agressões nos últimos 12 meses. Em relação aos municípios pequenos – com menos de 50 mil habitantes -, essa taxa é de 28%.

De acordo com o estudo, que ouviu 2.002 pessoas de 141 municípios entre os dias 1 e 4 de dezembro de 2016, a exposição a situações de insegurança, como uso de drogas na rua, alguém sendo agredido ou sofrendo assédio sexual, também colabora para a mudança de estilo de vida.

Segundo a sondagem, aumentar o cuidado ao sair e entrar de casa é a principal alteração na rotina por causa da violência. Evitar andar com dinheiro e sair à noite aparecem em segundo e em terceiro lugar, respectivamente.

Veja, no gráfico, as principais mudanças de hábito dos brasileiros por causa da violência, por porte do município.