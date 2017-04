Comissão votará reforma da Previdência na terça, diz Marun

Brasília – O presidente da comissão especial da Previdência na Câmara dos Deputados, Carlos Marun (PMDB-MS), afirmou nesta quarta-feira que a votação da matéria no colegiado está mantida para 2 de maio, situação que poderá mudar caso haja o entendimento de que será necessário mais tempo de conversa com parlamentares.

“Hoje encontra-se mantida a votação para semana que vem na terça-feira. Iniciando na terça-feira e, quem sabe, terminando na terça ou quarta”, afirmou a jornalistas.

Mais cedo, o relator da reforma na comissão, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), estimou que a aprovação da proposta será finalizada no primeiro semestre, mas ponderou que poderá ser necessário voltar a todas as bancadas para conversar sobre o texto.

Com isso, sinalizou que a votação da medida, considerada essencial para colocar as contas públicas do país em ordem, pode ser adiada novamente.

Marun afirmou ainda não ter conversado com Oliveira Maia a respeito do assunto, mas não descartou a possibilidade de a votação ser jogada para frente ainda que, por ora, isso não esteja no horizonte.

“Claro que eu conversando com o relator, não vou negar que pode existir outro tipo de encaminhamento. Mas não é isso que eu tenho previsão. A minha previsão é manter”, afirmou.