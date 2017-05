Comissão da Câmara ouvirá irmãos Batista e presidente do BC

Brasília – A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou na manhã desta quarta-feira, 24, convite para ouvir o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e os empresários Joesley e Wesley Batista, da JBS.

Os requerimentos se estenderam também ao presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Leonardo Pereira, ao ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Sherman Cavalcanti e a Celso Finkelstain, diretor-presidente da BM&F Bovespa.

O requerimento pede que os convidados esclareçam a movimentação atípica no mercado financeiro no dia 17 de maio.

A JBS confirmou oficialmente que as movimentações realizadas pela companhia nos últimos dias no mercado de câmbio seguiram alinhadas à sua política de gestão de riscos e proteção financeira.

A empresa adquiriu entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão antes da deflagração da nova crise no país como consequência de gravações feitas pelos donos da empresa, os irmãos Joesley e Wesley Batista.

Os mesmos requerimentos também foram protocolados na Comissão de Finanças e Tributação da Casa, mas não foram votados no período da manhã por falta de quórum.