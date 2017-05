Comemoração do Dia do Trabalho no Rio tem princípio de confusão

Rio – Houve princípio de confusão na manifestação em homenagem ao Dia do Trabalhador e contra a reforma trabalhista e repressão policial à greve geral, na Cinelândia, no Centro do Rio. Por volta de 13h, cerca de 15 pessoas se envolveram numa briga na escadaria da Câmara dos Vereadores. Manifestantes assustados correram da confusão.

Segundo o presidente da CUT-RIO, Marcelo Rodrigues, a briga teria começado quando um homem a favor da volta da monarquia fez comentários racistas contra outros manifestantes.

O grupo retirou o homem da escadaria, sob protestos. Depois disso, os ânimos se acalmaram.

A Cinelândia está lotada por integrantes de movimentos sindicais, como CUT, Associação de Servidores da Fiocruz, MST, e partidos como PCdoB.

Um grupo de médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais também prestam auxílio ao evento. São 50 profissionais de saúde prontos para atender manifestantes caso haja alguma emergência.

Os grupos começaram a se reunir por volta das 11h, em torno de um carro de som. Eles levam faixas contra o governo Temer e gritam palavras de ordem como “pode reprimir / esse governo vai cair”.