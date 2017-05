Com Bonner afiado, edição do JN gera repercussão nas redes

São Paulo – Normalmente bastante inflexível, o formato do Jornal Nacional desta quinta-feira (18) chamou a atenção dos telespectadores pela sua extensão e pelo tom irônico do apresentador William Bonner.

Com mais de 1h30 de duração, o noticiário, dedicado às revelações envolvendo o dono da JBS e uma série de políticos de peso, atrasou a menina dos olhos da emissora: a novela das nove.

Em uma passagem entre um tema e outro, o âncora também fugiu de seu comportamento tradicionalmente objetivo para uma espécie de desabafo. “A gente passou quase cinco minutos sem falar de corrupção, mas já estamos de volta”, disse.

A internet não demorou a repercutir as mudanças no programa, com elogios e, claro, uma boa dose de humor:

Quase que o Bonner teve um #Encontro com a Fátima hj via Jornal Nacional — J A TOLEDO (@EuJoseAntonio) May 19, 2017

Hoje o Jornal Nacional vai até o Bom Dia Brasil — Palácio do Planalto (@planaIto) May 19, 2017

O jornal nacional hoje durou mais tempo que muito relacionamento por aí — Rafinha Martins (@rafaela16jacare) May 19, 2017

Você percebe que há algo errado acontecendo quando são 22hrs e o jornal nacional está a todo vapor na tv. #BrasiliaOfCards — Pedro Guilherme (@_Pedroguilherme) May 19, 2017

Frase do ano no Jornal Nacional "[…] a gente conseguiu ficar 5 minutos sem falar de corrupção, mas já estamos voltando." — Inmy ッ (@inmyhog) May 19, 2017

Harry Potter e o enigma da duração do Jornal Nacional de hoje. — Albus Dumbledore (@ProfessorDum) May 19, 2017

pela demora eu achei que o jornal nacional ia emendar com o encontro com fátima bernardes — lucas ⚓️ (@luquinha) May 19, 2017