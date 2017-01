Cirurgia de Marisa foi bem-sucedida, diz Instituto Lula

São Paulo – O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, informou nesta terça-feira, 24, que o procedimento cirúrgico ao qual a ex-primeira-dama Marisa Letícia foi submetida já foi encerrado e ocorreu tudo bem.

“Agora é esperar a recuperação”, afirmou, após deixar o Hospital Sírio-Libanês, onde está internada a esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Marisa sofreu um AVC hemorrágico em sua casa em São Bernardo do Campo e foi internada em São Paulo para ser submetida a uma arteriografia cerebral, um procedimento que tenta estancar o sangramento do cérebro. Em breve o hospital deve divulgar um boletim com o quadro de Marisa.

Na opinião de Okamotto, o estresse emocional pelo qual tem passado a ex-primeira-dama, em razão das denúncias contra Lula e seus filhos, contribuiu para que ela tivesse o AVC. “Pesa para qualquer ser humano que passa pelo que ela está passando, ter os filhos e o marido perseguidos injustamente”, disse.