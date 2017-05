Cinco procuradores já se candidataram para sucessão de Janot

São Paulo – Cinco procuradores já se colocaram oficialmente à disposição para substituir Rodrigo Janot no cargo de procurador-geral da República, o posto maior no Ministério Público que tem a prerrogativa de conduzir as investigações e denúncias em grandes operações como a Lava Jato.

O mandato de Janot termina em setembro deste ano e o presidente da República deve nomear o sucessor.

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) organiza o processo de indicação e vai promover a eleição de três nomes na última semana de junho para serem enviados ao presidente da República.

Tradicionalmente, desde o primeiro governo Lula, o escolhido pelo chefe do Executivo é o mais votado desta lista tríplice.

O prazo para o registro da candidatura se encerra amanhã.

Os procuradores que se apresentaram foram Carlos Frederico Santos, Nicolau Dino, Mario Bonsaglia, Franklin Rodrigues da Costa e Eitel Santiago de Brito Pereira.

Nenhum deles atuou na Operação Lava Jato.

Conforme destaca o presidente da ANPR, José Robalinho Cavalcanti, outros candidatos se apresentaram informalmente, mas ainda não enviaram seu registro à entidade, o que pode ocorrer até amanhã.

Na semana que vem, os candidatos participam de um debate em São Paulo organizado pela Associação.