Cinco escolas privadas do DF entram na greve, diz sindicato

Brasília – Cinco escolas particulares do Distrito Federal aderiram à greve geral dos trabalhadores nesta sexta-feira, 28, contra as reformas do governo Michel Temer. A informação é do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe/DF).

Os cinco estabelecimentos são localizados na área central de Brasília, que segue tranquila, sem a realização de protestos ou tumultos.

No Aeroporto JK, manifestantes insultaram passageiros nesta manhã e foram dispersados pela polícia. Eles disseram que voltarão ao terminal no horário de pico, à noite, para um novo ato.

Nos arredores de Brasília, as vias de acesso ainda registram engarrafamentos, ampliados por causa de bloqueios feitos por manifestantes.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve um acidente na BR-040 por volta das 8h20 envolvendo um motociclista, que foi socorrido imediatamente.

A rodovia, no entanto, continua congestionada. Uma manifestação na BR-020 acabou por volta das 8h40 e o trânsito agora segue normalmente.

A Polícia Militar disse que está atenta para conter possíveis manifestações em todas as rodovias do DF.