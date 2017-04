Cidade catarinense registra -4,87 ºC no dia mais frio do ano

Por Aline Torres, especial para AE

Florianópolis – Assim como no ano passado, o frio chegou antes do inverno em Santa Catarina. A primeira onda começou na quinta-feira com sensação térmica de -19 ºC em Urupema, na Serra. No amanhecer desta sexta, 28, dez cidades estavam com a temperatura abaixo de zero.

Em Bom Jardim da Serra os termômetros marcavam -4,87 ºC até as 8h. Em Urupema, -4,4 ºC, em São Joaquim, -2,3 ºC, em Urubici, -1 ºC e em Lages, 0,8 ºC.

Segundo o meteorologista e agrônomo Ronaldo Coutinho, o dia mais frio do ano no Estado é também o de maior nevoeiro no mês de abril dos últimos 20 anos.

Além da Serra, Meio-Oeste e Planalto Norte também tiveram registros negativos como em Ponte Serrada (-2,8ºC), Ponta Alta do Norte (-2,7ºC), Curitibanos (-2,4ºC), Caçador (-1,2ºC) e Lebon Régis (-1,6ºC).

Outras seis cidades marcavam zero grau: Rio Negrinho, Brunópolis, Ibaim, Otacílio Costa, Rio das Antas e Três Barras.

Em Florianópolis, a mínima ficou em 8 ºC, segundo a central meteorológica Epagri/Ciram. Apesar do clima gelado, o dia foi ensolarado.