Chuva causa desabamento e alaga vias em São Paulo

A chuva na madrugada de hoje (6) causou estragos e alagamentos na capital paulista. A cidade tem três pontos de alagamentos intransitáveis para veículos e registra 64 quilômetros de congestionamento, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Os alagamentos ocorrem na Avenida Águia de Haia, na região de Itaquera, na Avenida Mercúrio, região da Mooca, e na Ponte João Dias, em Santo Amaro. Um muro desabou na Rua Andorinha Coleira, na região de Capão Redondo. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros atendeu a um chamado, às 5h20, de queda de árvore sobre uma residência na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em Pirituba.

Um adolescente de 17 anos foi socorrido com escoriações na perna e encaminhado ao Pronto-Socorro de Pirituba. Uma segunda vítima foi socorrida por populares.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as precipitações mais significativas caíram sobre os municípios de Cotia, São Roque e Pirapora do Bom Jesus. Na capital, as áreas de instabilidade predominam nos bairros da zona norte, do centro e da zona leste.

A temperatura média nesta manhã é de 18°C. No decorrer do dia, o tempo fica abafado, com temperatura máxima prevista de 26ºC. A umidade do ar oscila entre 50% e 90%. Nos períodos da tarde e início da noite devem ocorrer pancadas rápidas e isoladas de chuva.