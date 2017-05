Centrais divulgam documento unificado prometendo ocupar Brasília

São Paulo – Em movimento conjunto, as centrais sindicais do país divulgaram neste 1º de maio um documento unificado em que criticam as reformas organizadas pelo governo Temer e prometem “ocupar Brasília” para pressionar o Congresso.

Assinado pela CUT, CTB, CSB, UGT, Força Sindical e Nova Central, o documento chamado “A greve do 28 de abril continua” será lido em todos os eventos do Dia do Trabalhador.

“O dia 28 de abril de 2017 entrará para a história do povo brasileiro como o dia em que a maioria esmagadora dos trabalhadores disse NÃO à PEC 287, que destrói o direito à aposentadoria, NÃO ao PL 6787, que rasga a CLT e NÃO à lei 4302, que permite a terceirização de todas as atividades de uma empresa”, diz o início do documento.

As centrais sindicais voltarão a se reunir nesta semana para discutir as próximas ações, que podem ser desde dois dias seguidos de greve geral ou ainda uma “invasão de trabalhadores” em Brasília.

O documento unificado destaca ainda o apoio recebido de diversas entidades como CNBB, OAB e MPT ediz exigir “que as propostas nefastas que tramitam em Brasília sejam retiradas”.