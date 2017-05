Celso de Mello analisará pedido para anular delação da JBS

Brasília – O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quinta-feira, 25, que vai receber os representantes do Instituto Brasileiro do Direito de Defesa (Ibradd) na próxima semana e somente depois vai analisar o mandado de segurança da entidade que pede a anulação dos termos da delação premiada assinada pelos executivos da JBS.

O documento foi assinado por cinco advogados e recomenda ao STF que considere o acordo como inconstitucional.

Para o instituto, as condições acordadas entre delatores e a Justiça ferem a Constituição.

Na peça enviada ao Supremo, o Ibradd sustenta que “o conteúdo light e excepcionalmente benevolente e generoso do referido acordo de colaboração premiada, em favor dos referidos colaboradores e desfavor da coletividade brasileira, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moralidade”.

Nos bastidores, ministros da Corte dizem acreditar que o pedido do mandado de segurança não deverá ser atendido.