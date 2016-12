Casos de estupro e latrocínio sobem em São Paulo

São Paulo – O Estado de São Paulo voltou a registrar aumento nas notificações de estupro e latrocínio no mês de novembro, segundo estatísticas divulgadas nesta sexta-feira, 23, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Em alta há oito meses, os roubos recuaram 0,07% – o que representa uma estabilidade.

Os estupros subiram 11,19% comparado a novembro de 2015, quando foram registrados 822 casos no Estado. A notificação aumentou tanto na Grande São Paulo quanto no interior. No ano inteiro, a alta foi de 6,44%.

Já os latrocínios (roubos seguidos de morte) somaram 28 ocorrências em novembro – duas a mais do que no mesmo período do ano passado. O aumento foi de 7,69%, segundo a SSP.

Após registrar oito meses em alta, os roubos ficaram estáveis. Os casos representam 0,07% a menos do que em novembro de 2015, quando houve 27.071 ocorrências. Já no acumulado do ano, o crime subiu 5,58%.