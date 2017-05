Carro da Prefeitura de SP faz conversão proibida e atinge moto

São Paulo – Um carro da Prefeitura de São Paulo que levava o secretário de Comunicação e uma assessora do prefeito João Doria (PSDB) colidiu com um motociclista na terça-feira, 23, após o motorista fazer uma conversão proibida à esquerda.

O condutor da moto, identificado apenas como Rafael, sofreu ferimentos e foi operado no Hospital São Camilo, na Pompeia, na zona oeste da capital.

O acidente aconteceu na Avenida Duque de Caxias, no centro da cidade, logo após o secretário Fabio Santos ter recebido a notícia de que a demolição de um prédio na região da Cracolândia havia deixado dois feridos.

O motociclista bateu na lateral esquerda do carro da Prefeitura e voou por cima do veículo de passeio. Ele foi operado e precisou colocar pinos no braço. Já a assessora Letícia Bragaglia, que estava no banco de trás, teve escoriações no braço.

Em nota, o secretário de Comunicação lamentou o acidente e disse que se solidariza com a família. “O secretário especial de Comunicação Fábio Santos,abalado com os ferimentos de Rafael, lamenta o acidente e diz que se solidariza com a família. Ele reforça que não houve omissão de socorro. O motorista permaneceu no local por mais de quarenta minutos, enquanto Rafael era socorrido, assim como a assessora, que estava no banco de trás, ficou ferida e também foi socorrida no local. O motorista foi em seguida para a delegacia prestar depoimento.”