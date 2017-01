Cármen Lúcia retorna a Brasília após saber de acidente com Teori

Brasília – A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), havia acabado de chegar a Belo Horizonte (MG) quando recebeu a informação de que o nome do ministro Teori Zavascki estava na lista de passageiros de um avião de pequeno porte que caiu no litoral de Paraty, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, 19.

Até o momento de seu reembarque, as informações extraoficiais apontavam que apenas um dos quatro passageiros sobreviveu ao acidente. Além disso, não havia confirmações de que o relator da Operação Lava Jato realmente estava a bordo.

No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o filho do magistrado Francisco Prehn Zavascki já confirmaram a sua morte.

O ministro tinha 68 anos e era ministro do Supremo desde 29 de novembro de 2012, quando foi indicado ao cargo pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

