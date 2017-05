Caos em Brasília abala estratégia de Temer de mostrar normalidade

1. Barricadas pegam fogo durante protesto contra o governo em Brasília, dia 24/05/2017 zoom_out_map 1 /61 Barricadas pegam fogo durante protesto contra o governo em Brasília, dia 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Barricadas pegam fogo durante protesto contra o governo em Brasília, dia 24/05/2017

2. Manifestante ferido na cabeça durante protesto na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, dia 24/05/2017 zoom_out_map 2 /61 Manifestante ferido na cabeça durante protesto na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, dia 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestante ferido na cabeça durante protesto na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, dia 24/05/2017

3. Protesto em Brasília contra Michel Temer, 24/05/2017 zoom_out_map 3 /61 Protesto em Brasília contra Michel Temer, 24/05/2017 (Victor Moriyama/GETTY IMAGES/Getty Images) Protesto em Brasília contra Michel Temer, 24/05/2017

4. Protesto em Brasília contra Michel Temer, 24/05/2017 zoom_out_map 4 /61 Protesto em Brasília contra Michel Temer, 24/05/2017 (Victor Moriyama/GETTY IMAGES/Getty Images) Protesto em Brasília contra Michel Temer, 24/05/2017

5. Pedras em frente ao Congresso Nacional após confrontos durante protesto contra o governo, em Brasília, dia 24/05/2017 zoom_out_map 5 /61 Pedras em frente ao Congresso Nacional após confrontos durante protesto contra o governo, em Brasília, dia 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Pedras em frente ao Congresso Nacional após confrontos durante protesto contra o governo, em Brasília, dia 24/05/2017

6. Tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017 zoom_out_map 6 /61 Tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017

7. Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017 zoom_out_map 7 /61 Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017 (Victor Moriyama/GETTY IMAGES/Getty Images) Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017

8. Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017 zoom_out_map 8 /61 Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017 (Victor Moriyama/GETTY IMAGES/Getty Images) Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017

9. Manifestante joga pedras contra a tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017 zoom_out_map 9 /61 Manifestante joga pedras contra a tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestante joga pedras contra a tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017

10. Manifestante joga pedras contra a tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017 zoom_out_map 10 /61 Manifestante joga pedras contra a tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestante joga pedras contra a tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017

11. Vista do protesto contra o presidente Temer em Brasília, dia 24/05/2017 zoom_out_map 11 /61 Vista do protesto contra o presidente Temer em Brasília, dia 24/05/2017 (Paulo Whitaker/Reuters) Vista do protesto contra o presidente Temer em Brasília, dia 24/05/2017

12. Tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017 zoom_out_map 12 /61 Tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017

13. Manifestante de costa para barricada em chamas pede "Fora Temer" durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017 zoom_out_map 13 /61 Manifestante de costa para barricada em chamas pede "Fora Temer" durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestante de costa para barricada em chamas pede "Fora Temer" durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017

14. Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017 zoom_out_map 14 /61 Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017 (Victor Moriyama/GETTY IMAGES/Getty Images) Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017

15. Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017 zoom_out_map 15 /61 Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017 (Victor Moriyama/GETTY IMAGES/Getty Images) Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017

16. Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017 zoom_out_map 16 /61 Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017 (Victor Moriyama/GETTY IMAGES/Getty Images) Manifestantes vandalizam Ministério da Agricultura durante protesto contra Michel Temer em Brasília, 24/05/2017

17. Protesto em Brasília contra Michel Temer, 24/05/2017 zoom_out_map 17 /61 Protesto em Brasília contra Michel Temer, 24/05/2017 (Victor Moriyama/GETTY IMAGES/Getty Images) Protesto em Brasília contra Michel Temer, 24/05/2017

18. Tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017 zoom_out_map 18 /61 Tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017

19. Tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017 zoom_out_map 19 /61 Tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Tropa de choque durante protesto em Brasília, dia 24/05/2017

20. Manifestante corre perto de barricada em chamas durante protestos contra o governo Temer em Brasília, dia 24/05/2017 zoom_out_map 20 /61 Manifestante corre perto de barricada em chamas durante protestos contra o governo Temer em Brasília, dia 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestante corre perto de barricada em chamas durante protestos contra o governo Temer em Brasília, dia 24/05/2017

21. Conflito entre policiais e manifestantes durante ato contra Temer em Brasília 24/05/2017 zoom_out_map 21 /61 Conflito entre policiais e manifestantes durante ato contra Temer em Brasília 24/05/2017 (Paulo Whitaker/Reuters) Conflito entre policiais e manifestantes durante ato contra Temer em Brasília 24/05/2017

22. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 22 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Ueslei Marcelino/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

23. Demonstrators set fire to the Agriculture Ministry building during a protest against President Michel Temer and the latest corruption scandal to hit the country, in Brasilia zoom_out_map 23 /61 Conflito entre policiais e manifestantes durante ato contra Temer em Brasília 24/05/2017 (Paulo Whitaker/Reuters) Conflito entre policiais e manifestantes durante ato contra Temer em Brasília 24/05/2017

24. Conflito entre policiais e manifestantes durante ato contra Temer em Brasília 24/05/2017 zoom_out_map 24 /61 Conflito entre policiais e manifestantes durante ato contra Temer em Brasília 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Conflito entre policiais e manifestantes durante ato contra Temer em Brasília 24/05/2017

25. Conflito entre policiais e manifestantes durante ato contra Temer em Brasília 24/05/2017 zoom_out_map 25 /61 Conflito entre policiais e manifestantes durante ato contra Temer em Brasília 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Conflito entre policiais e manifestantes durante ato contra Temer em Brasília 24/05/2017

26. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 26 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Ueslei Marcelino/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

27. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 27 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Ueslei Marcelino/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

28. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 28 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Ueslei Marcelino/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

29. Demonstrators clash with riot police officers during a protest against President Michel Temer and the latest corruption scandal to hit the country, in Brasilia zoom_out_map 29 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Ueslei Marcelino/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

30. Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 zoom_out_map 30 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

31. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 31 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Ueslei Marcelino/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

32. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 32 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Ueslei Marcelino/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

33. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 33 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Ueslei Marcelino/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

34. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 34 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Adriano Machado/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

35. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 35 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Adriano Machado/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

36. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 36 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Adriano Machado/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

37. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 37 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Adriano Machado/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

38. Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 zoom_out_map 38 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

39. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 39 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Ueslei Marcelino/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

40. Manifestantes em confronto com a polícia durante protesto contra o presidente Temer em Brasília, dia 24/05/2017 zoom_out_map 40 /61 Demonstrators clash with riot police officers during a protest against President Michel Temer and the latest corruption scandal to hit the country in Brasilia, Brazil May 24, 2017. REUTERS/ (Ueslei Marcelino/Reuters)

41. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 41 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Ueslei Marcelino/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

42. Policiais impedem entrada de manifestantes no Congresso zoom_out_map 42 /61 Policiais impedem entrada de manifestantes no Congresso (Gian Kojikovski/EXAME.com) Policiais impedem entrada de manifestantes no Congresso

43. Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 zoom_out_map 43 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

44. Policiais impedem a entrada no Salão Negro, durante protesto contra o presidente Temer e a favor de eleições diretas 24/05/2017 zoom_out_map 44 /61 Policiais impedem a entrada no Salão Negro, durante protesto contra o presidente Temer e a favor de eleições diretas 24/05/2017 (Gian Kojikovski/EXAME Hoje) Policiais impedem a entrada no Salão Negro, durante protesto contra o presidente Temer e a favor de eleições diretas 24/05/2017

45. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 45 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Ueslei Marcelino/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

46. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 46 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Ueslei Marcelino/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

47. Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão zoom_out_map 47 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Adriano Machado/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

48. Demonstrators run as they clash with riot police officers during a protest against President Michel Temer and the latest corruption scandal to hit the country, in Brasilia zoom_out_map 48 /61 Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão (Ueslei Marcelino/Reuters) Protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer e a favor das Diretas Já gera confusão

49. Demonstrators carry a coffin that depicts Brazilian President Michel Temer during a protest against Temer and the latest corruption scandal to hit the country, in Brasilia zoom_out_map 49 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

50. Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 zoom_out_map 50 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

51. Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 zoom_out_map 51 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

52. Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 zoom_out_map 52 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

53. Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 zoom_out_map 53 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

54. Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 zoom_out_map 54 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Adriano Machado/Reuters) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

55. Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 zoom_out_map 55 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

56. Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 zoom_out_map 56 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

57. Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 zoom_out_map 57 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Gian Kojikovski/EXAME Hoje) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

58. Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 zoom_out_map 58 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

59. Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 zoom_out_map 59 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

60. Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 zoom_out_map 60 /61 Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017 (Gian Kojikovski/EXAME Hoje) Manifestantes protestam por diretas já em ato em Brasília, contra o presidente Temer 24/05/2017

61. Manifestantes contra o presidente Michel Temer em Brasília, dia 24/05/2017 zoom_out_map 61/61 Manifestantes contra o presidente Michel Temer em Brasília, dia 24/05/2017 (Paulo Whitaker/Reuters) Manifestantes contra o presidente Michel Temer em Brasília, dia 24/05/2017

Brasília – Apesar da tentativa de mostrar normalidade, o governo federal terminou esta quarta-feira com mais problemas do que imaginava e a imagem de que pode ter perdido a capacidade de manter a governabilidade.

Auxiliares do presidente admitem que a manifestação que tomou conta da Esplanada dos Ministérios e terminou em um show de violência foi maior do que o esperado.

Apesar da tentativa do Planalto de atribuir a manifestação exclusivamente à contrariedade com as reformas, já que o ato foi organizado antes das denúncias contra o presidente, os gritos de “Fora, Temer” e “Diretas Já” dominaram o protesto.

Mais do que os 35 mil manifestantes que tomaram a Esplanada, a violência que dominou o protesto e a falta de controle da polícia ajudaram a piorar o dia.

Depois de um pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para que a Força Nacional de Segurança fosse usada para ajudar na segurança do Congresso, o governo optou por acionar as Forças Armadas em uma ação de Garantia da Lei e da Ordem.

A decisão, anunciada pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, como resposta ao pedido de Maia, resultou em mais uma crise, dessa vez com o presidente da Câmara.

Ao ser acusado de ter pedido “tropas da rua”, Maia repetiu que este não havia sido seu pedido e que “esperava que o ministro da Defesa restabelecesse a verdade”.

Temer terminou optando por enviar a Maia e ao presidente do Senado um comunicado, esclarecendo que a decisão foi tomada “com a única intenção de garantir uma manifestação pacífica e não destrutiva, buscando preservar a ordem pública e a segurança das pessoas”, e que a medida já foi usada diversas vezes em outros Estados.

PMDB

O presidente começou o dia em uma reunião com a bancada do PMDB -17 dos 22 senadores do partido estiveram presentes- em que pediu apoio e negociou a retirada de Renan Calheiros (AL) da liderança da bancada, depois que o senador voltou a fazer oposição direta a seu governo.

A decisão da bancada foi de chamar uma reunião para sacramentar a mudança de líder sem que pareça uma interferência direta do Planalto, mas o Senador foi à tribuna reclamar, mais uma vez, do presidente.

“O PMDB não é um departamento do Executivo; o PMDB não é um subproduto do governo; o PMDB é um partido político. Coincidentemente, tem, lá na Presidência da República, um filiado do PMDB”, disse.

Na Câmara, parlamentares da oposição aproveitaram o clima de tensão do lado de fora e momentos de desorientação da bancada governista para ocupar o plenário com gritos de “Fora Temer” e “Diretas Já”.

Alguns deputados quase partiram para a briga, repetindo os momentos do dia anterior na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A confusão impediu os trabalhos da Câmara por boa parte da tarde.

Um parlamentar da base aliada ouvido pela Reuters avaliou que as cenas de vandalismo poderiam ajudar o governo, já que a população repudia esses atos. Mas reconhece que foi um dia difícil.

“O governo ganhou fôlego com a vitória no STF. De lá pra cá só piorou”, disse.

Sonia Fleury, analista política da Fundação Getúlio Vargas, disse à Reuters que as demonstrações em Brasília e no Rio de Janeiro mostraram um descontentamento generalizado que podem sinalizar mais protestos violentos à frente.

“No Rio também era um caos. Isto não é algo tão circunstancial, mas uma situação mais geral. Estamos vivendo uma crise muito mais profunda de descrédito total do sistema político”, disse.

“Qualquer ação de parte dele (de Temer), como chamar as Forças Armadas, é ruim agora.”