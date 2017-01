Cantora Loalwa Braz, do grupo Kaoma, é encontrada morta

A cantora Loalwa Braz Vieira, famosa pelo hit “Chorando se foi”, foi encontrada morta carbonizada em seu carro nesta quinta-feira em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, informou a polícia.

“Sim, podemos confirmar essa informação”, declarou à AFP um policial local, sem fornecer maiores informações.

Segundo a imprensa, o corpo da cantora foi encontrado carbonizado dentro do seu carro incendiado, perto de sua casa, na madrugada desta quinta-feira.

A presença de dois homens armados foi relatada perto da casa da cantora no meio da noite, de acordo com informações preliminares da polícia militar. Mas ainda é prematuro estabelecer um vínculo formal com a morte, de acordo com os investigadores citados pelo site G1.

O corpo de bombeiros foi chamado uma primeira vez para responder a um incêndio na casa da cantora.

Os bombeiros receberam uma segunda chamada informando um incêndio em um veículo nas proximidades. Foi dentro deste carro que o corpo da cantora foi encontrado.

Uma necrópsia será realizada durante o dia.

Loalwa Braz Vieira teve uma fulgurante e efêmera fama mundial em 1989, ao interpretar com o grupo Kaoma a música “Chorando se foi”, conhecida internacionalmente como “La Lambada”.

A lambada é um gênero musical tropical, que reúne o carimbó, merengue, salsa e zouk, do qual Loalwa Braz Vieira foi ícone na década de 1980.

“Chorando se foi”, acompanhado por clipe alegre e sensual, foi um sucesso mundial, vendendo 15 milhões de cópias em mais de 100 países.

Na França, onde Loalwa Braz viveu durante vários anos, o hit vendeu 700.000 cópias.