Campanha do Ministério dos Transportes causa polêmica

Por Marcella Fernandes, do HuffPost Brasil

O Ministério dos Transportes lançou neste mês uma campanha com a assinatura “Gente boa também mata” para alertar de condutas perigosas no trânsito, como usar o celular. O objetivo é diminuir o número de acidentes especialmente nas estradas durante as férias.

“Quem planta árvores pela cidade, quem faz trabalho voluntário, quem espalha amor pelas ruas, também pode matar”, diz o vídeo que começa com imagens de pessoas praticando boas ações.

Em seguida, uma das personagens provoca um acidente ao usar o celular dirigindo. “Responder uma mensagem ao volante pode pôr tudo a perder. Gente boa também mata. Se for dirigir, esqueça o celular”, diz a peça.

A campanha causou polêmica nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. O deputado federal Ricardo Tripoli (PSDB-SP), novo líder da bancada na Câmara, disse que solicitou a retirada dos cartazes.

Sobre a campanha do Ministério dos Transportes, informo que já solicitei a retirada dessa publicidade das ruas. Seguimos vigilantes! pic.twitter.com/pam2hHCxgV — Ricardo Tripoli (@ricardotripoli) 2 de janeiro de 2017

Campanha do Ministério dos Transportes diz q resgatar carro que late na rua pode matar o cachorro. Ahhhhh, agora sim, entendi direitinho. — Bakunin (@castrofor) 3 de janeiro de 2017

tentando entender a lógica dessa campanha do ministério dos transportes pic.twitter.com/WOuYNM9ecx — Bruno Surfistinha (@parebruno) 2 de janeiro de 2017

Também teve gente que aprovou.

tô me achando uma alien por ter curtido a sacada da campanha do ministério dos transportes — GrumPriih Frasnelli (@priih_frasnelli) 2 de janeiro de 2017

“gente boa também mata” é uma capanha inteligente sim. Se vc se sentiu chocado, ótimo, essa é a ideia — Marcio (@vazmarci0) 3 de janeiro de 2017

Gostei da campanha…Muita gente boa perdendo a vida por imprudência…Gente Boa Também Mata pic.twitter.com/fybmjDtPJB — R&n@t0 F&RN@ND&$ (@UmCaraRUDE) 3 de janeiro de 2017

De acordo com o Ministério dos Transportes, a campanha também tem como objetivo acabar com outras condutas irregulares, como beber e dirigir, excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares e não usar o cinto de segurança.

Até março, serão entregues cerca de 420 mil metros quadrados de sinalização horizontal e 4,8 mil metros quadrados de placas implantadas nos pontos críticos, além de mais 200 mil metros quadrados de sinalização horizontal e 9 mil metros quadrados de placas programados para os pontos críticos, de acordo com o governo federal.

Serão implementadas também até setembro dese ano 187 barreiras de fiscalização, 139 radares e 103 equipamentos de avanço semafórico em pontos críticos.