Caminhoneiros encerram bloqueios em 3 trechos de rodovias de MT

São Paulo – Caminhoneiros que bloqueavam três pontos de rodovias em Mato Grosso, principal Estado produtor de grãos do país, liberaram o fluxo de cargas no fim da manhã desta quarta-feira, disse a concessionária Rota do Oeste.

No sul do Estado, havia bloqueios parciais sobre a pista duplicada na BR-364, sob concessão da Rota Oeste, em dois trechos na saída de Rondonópolis para Cuiabá.

Nas proximidades opera uma unidade de esmagamento de soja da multinacional Bunge.

A empresa disse que a unidade chegou a operar com limitações, já que o bloqueio estava na sua portaria de veículos, tanto na entrada quanto na expedição de caminhões.

Segundo a Rota do Oeste, houve liberação também do bloqueio na BR-163, região de Nova Mutum, outro importante ponto de escoamento da safra de soja que está sendo colhida. A concessionária também opera a BR-163.

Não havia informações sobre eventuais planos dos manifestantes de retomarem os bloqueios.

A manifestação era contra o baixo preço pago pelos fretes no Brasil.