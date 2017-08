Câmara retoma discussão da PEC da reforma política; acompanhe

A Câmara dos Deputados adiou para esta quarta-feira (23) a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 77/03, que muda o sistema eleitoral e cria um fundo com recursos públicos para custear despesas de campanhas dos candidatos.

A proposta chegou a ter o processo de análise iniciado no final da noite desta terça (22) no plenário da Câmara dos Deputados, mas um impasse sobre a votação fatiada do texto inviabilizou a continuidade da análise.

Parte dos deputados queria vota a proposta item por item, mas não houve acordo entre os parlamentares. Um requerimento apresentado sugeria a votação, em primeiro lugar, do sistema eleitoral conhecido como distritão para eleição de deputados em 2018 e 2022 e de vereadores em 2020.

O distritão é um dos pontos mais polêmicos da proposta. Trata-se do sistema majoritário, em que serão eleitos os mais votados em cada estado.

Hoje, deputados e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, em que as cadeiras das câmaras e assembleias são divididas de acordo com o desempenho nas urnas do partido ou coligação.

Acompanhe ao vivo: