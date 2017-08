Câmara retira de PEC porcentagem de recursos para fundo eleitoral

Brasília – A Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira retirar do texto da PEC que cria um fundo de financiamento eleitoral o dispositivo que determinava a percentagem da Receita Corrente Líquida a ser destinada às campanhas.

Segundo deputados que defendiam a supressão desta parte do texto, a definição do montante do fundo ficará a cargo da Comissão Mista de Orçamento (CMO).

O dispositivo foi retirado do texto por 441 votos a 1.

Este foi o primeiro ponto da polêmica PEC a ser analisado pela Câmara dos Deputados, após muitos embates, divergências e adiamentos.

Deputados ainda devem debater o sistema eleitoral a ser adotado nas próximas eleições, e outros temas como a reeleição e as datas de eleição e posse.