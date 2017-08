Câmara rejeita destaque apresentado pelo PT para TLP

Brasília – Em votação simbólica, o plenário da Câmara rejeitou o destaque número 9 apresentado pelo PT ao texto da nova Taxa de Longo Prazo (TLP). O destaque rejeitado pedia a retirada do artigo 11 da MP 777 – que cria a nova TLP.

O artigo que a oposição queria retirar previa a proibição de novas operações de crédito com a atual Taxa de Juro de Longo Prazo (TJLP) a partir de 1º de janeiro de 2018 para operações de crédito, exceto financiamento a infraestrutura, hedge e crédito obtido pelo cartão BNDES.

Plenário

O plenário da Câmara tinha às 14h50 quórum de 419 deputados. O plenário, porém, está visivelmente com número menor de deputados.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, também está no plenário da Câmara para a sessão do Congresso Nacional que votará a nova meta fiscal do governo.

Pelo regimento, a sessão da Câmara precisa terminar – uma decisão do presidente da Câmara – para que a sessão do Congresso Nacional possa começar. A sessão do Congresso acontece no mesmo plenário da Câmara.