Após lista de Fachin, votação sobre dívida dos estados é suspensa

Brasília – A Câmara dos Deputados encerrou os trabalhos desta terça-feira sem votar o projeto que estabelece um regime de recuperação fiscal de Estados endividados.

Diante da falta de quórum – mais evidente após a divulgação em reportagens sobre abertura de inquéritos contra políticos no âmbito da Lava Jato -, e da polêmica em torno do projeto que concede uma interrupção do pagamento das dívidas dos entes que aderirem ao programa desde que cumpram contrapartidas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), encerrou a sessão desta terça-feira.