Câmara inicia votação da PEC que cria fundo eleitoral e distritão

Brasília – Mesmo sem acordo, o plenário da Câmara deu início na noite desta terça-feira, 22, à votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pode alterar o sistema eleitoral e permitir a criação de um fundo público para financiamento de campanha.

Os dois temas são polêmicos e não há consenso entre os deputados sobre a adoção do chamado distritão, sistema onde os candidatos mais votados são eleitos, e a criação de um fundo abastecido com dinheiro público para bancar as campanhas eleitorais em 2018.

A expectativa é que os deputados aprovem apenas o texto-base nesta terça-feira e deixem para discutir esses dois temas mais polêmicos amanhã.

Além do distritão e do fundo, a PEC também prevê um mandato de dez anos para ministros de cortes superiores, como o Supremo Tribunal Federal, e altera a data da posse do presidente da República e governadores.