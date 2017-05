Câmara deve retomar em poucas semanas a reforma da Previdência

São Paulo – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira que os parlamentares da Casa irão retomar “em poucas semanas” as discussões em torno da proposta de reforma da Previdência e disse ter certeza que o projeto será aprovado pelo Congresso.

Maia reafirmou o compromisso que tem com o presidente Michel Temer e ressaltou, em discurso durante o Fórum de Investimentos Brasil 2017 em São Paulo, que a agenda da Câmara no momento tem como foco o mercado e o setor privado, e ressaltou que a Casa já aprovou a reforma trabalhista, que está atualmente em tramitação no Senado.

Também em discurso no mesmo evento, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), acrescentou que o Congresso segue adiante apesar de dificuldades, e assegurou que todas as reformas serão aprovadas.