Câmara corta benefícios de deputado Rocha Loures

Brasília – A direção da Câmara decidiu cortar alguns benefícios do deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), afastado do cargo nesta sexta-feira, 19, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Casa deve decidir na próxima semana, em reunião da Mesa Diretora, se vai suspender também o salário de R$ 33.763,00 e se haverá convocação do suplente.

Rocha Loures perdeu o direito à cota para exercício da atividade parlamentar de R$ 38.871,86, uma vez que está fora do mandato.

O chamado “cotão” é destinado ao pagamento de despesas como passagens aéreas, telefonia, serviços postais, manutenção de escritórios, alimentação, hospedagem, despesas com locomoção, consultoria técnica, segurança e participação em eventos ligados à atividade parlamentar.

O valor do cotão varia de acordo com o Estado de origem do parlamentar.

O peemedebista também deixará de receber os R$ 4.253,00 de auxílio-moradia.

O gabinete do deputado no anexo 4 da Câmara será fechado.

O deputado estava no exercício do mandato desde março, quando assumiu a vaga de Osmar Serraglio (PMDB-PR), que foi nomeado ministro da Justiça.

Rocha Loures vive agora situação semelhante a do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) no ano passado: está fora do mandato, mas mantém o foro privilegiado.

A diferença, no entanto, é que Cunha foi afastado durante exercício da presidência da Casa mas, por causa de sua influência política na época, conseguiu manter alguns benefícios, como o direito a ocupar um dos imóveis funcionais da Câmara mesmo sem poder atuar como parlamentar.