Câmara aprova texto de MP sobre concessões de infraestrutura

Brasília – O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em votação simbólica, o texto principal da Medida Provisória 752, que cria regras para a prorrogação de contratos de concessão em infraestrutura, bem como estabelece a possibilidade de devolução negociada de concessões com problemas.

O texto segue agora para o plenário do Senado, onde a expectativa do governo é aprová-lo já na quarta-feira, para evitar o risco da MP perder a validade, o que poderia ocorrer se ela não for votada até o dia 4 deste mês.