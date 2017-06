Caixa 2 pode ter pena mais leve e ficha limpa, diz jornal

São Paulo – O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, vai oferecer uma proposta de separação dos crimes de recebimento de caixa 2 e corrupção na Operação Lava Jato, segundo o jornal Valor Econômico.

A proposta é de “suspensão condicional do processo”, um acordo previsto em lei no qual o MP sugere a antecipação de uma pena alternativa à prisão (como multa ou serviços comunitários) e, em troca, o acusado deixa de responder a processo. Se cumprir as exigências, ele ainda fica com a ficha limpa.

Ainda segundo o jornal, o benefício só vale para réus primários e nos casos em que a pena aplicada seria de menos de um anos de prisão.

O Valor Econômico calcula que cerca de metade dos 98 nomes da “lista de Fachin” poderiam se qualificar a um acordo deste tipo.

A separação entre recebimento de caixa 2 e crimes de corrupção é uma das principais preocupações dos políticos investigados da Lava Jato.

O argumento é referido como “separação do joio do trigo”, já que o recebimento de doação ilegal para campanha política não seria tão grave, na visão dos políticos, quanto pedir dinheiro de empresas para vantagens pessoais.