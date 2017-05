CAE encerra sessão sem votar relatório da reforma trabalhista

Brasília – O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), encerrou a sessão desta terça-feira, 30, sem a votação do relatório da reforma trabalhista, como estava previsto.

Para evitar novos conflitos na CAE e qualquer risco de derrota no colegiado, o governo articulou um acordo com a oposição que adia a apreciação do texto para o dia 6 – a data vai coincidir com a retomada do julgamento da chapa Dilma-Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As conversas entre situação e oposição foram tratadas na manhã desta terça-feira entre Tasso Jereissati e o senador Paulo Paim (PT-RS), que pedia para que o relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) fosse apresentado integralmente à CAE.

Após uma confusão entre senadores na semana passada, o presidente da CAE do Senado deu o parecer como lido, embora a leitura não tenha ocorrido de fato.

Nesta terça, entretanto, Ferraço leu todo o texto, com o compromisso de que a oposição aceitará a votação na próxima semana.

Ao fim da sessão de hoje, os parlamentares aprovaram de maneira simbólica a ata da reunião anterior, validando a tramitação até aqui.

O senador Romero Jucá (PMDB-RR) admitiu o acordo com a oposição, mas negou que o adiamento represente uma derrota do Poder Executivo.

“Pelo contrário, nós estamos avançando”, declarou. Perguntado se o julgamento do TSE poderia atrapalhar a votação da próxima semana, Jucá negou.

“Qual é o problema? Tem algum senador votando no plenário do TSE? Não tem nada a ver. As reformas são do Congresso agora, não são do governo mais. Então, são para a sociedade. Nós vamos votar na próxima semana”, afirmou.

Ele disse que, no dia seguinte, 7, o texto será apreciado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Jucá afirmou acreditar que o Executivo tem apoio suficiente para aprovar a reforma na CAE.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ), por outro lado, considera que o apoio à reforma diminuiu com a crise que envolve o presidente Michel Temer.

De acordo com Lindbergh Farias, a oposição venceu hoje ao evitar que o governo dê sequência a uma “falsa agenda positiva” no Congresso, além de assegurar mais tempo para buscar apoio de congressistas indecisos.