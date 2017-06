CAE aprova audiência pública para discutir delações da JBS

Brasília – A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 13, a realização de uma audiência pública para debater os impactos da delação premiada da JBS.

A data da audiência ainda não foi definida.

O requerimento para a audiência foi proposto pelo senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), que sugeriu a participação do presidente da Caixa Econômica, Gilberto Magalhães Occhi; do diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Ricardo Ramos; e do presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Leonardo Porciúncula Gomes Pereira.

Segundo Ferraço, o objetivo da audiência é verificar quais medidas estão sendo tomadas para reduzir os prejuízos causados ao mercado de ações e aos demais acionistas das empresas do grupo.