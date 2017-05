Sérgio Cabral é transferido de Bangu para prisão reformada

Rio de Janeiro – O ex- governador Sérgio Cabral (PMDB) foi transferido na manhã deste domingo (28) do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, zona oeste do Rio, para Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, zona norte do Rio. Junto com ele, mais 146 presos foram transferidos, entre 53 detentos com nível superior e outros 93 que cumprem pena por não pagar pensão alimentícia.

Eles foram levados em nove viaturas da Grupamento do Serviço de Escolta (GSE). Os presos transferidos estavam na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, onde ficam detentos com diploma universitário.

Em fevereiro, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que planejava fazer essa transferência até março. A unidade, que funcionava como prisão para policiais, quando Batalhão Especial Prisional (BEP), passou por reformas para receber o grupo. O local ficou famoso pelas mordomias concedidas aos detentos e foi desativado em 2015, após uma juíza da Vara de Execuções Penais ter sido agredida no local. Em uma das vistorias, foram encontrados material para churrasco e bebida alcoólica.

Em uma das alas, os presos haviam derrubado grades e erguido muros de gesso para terem mais privacidade às celas.

O Estado visitou o lugar no dia 15 de fevereiro, quando estavam sendo feitas as obras. Assim como em Bangu 8, o cômodo onde Cabral ficará em Benfica terá 16 metros quadrados. O ex-governador, porém, terá mais privacidade, com banheiros fechados no meio da cela, vaso sanitário e chuveiro. Em Bangu, apenas uma meia parede separa o chuveiro do vaso. Os detentos também receberão colchões novos, usados por atletas durante a Olimpíada.

Ao Estado, o secretário de Administração Penitenciária, coronel da PM Erir Ribeiro, afirmou em fevereiro que não haveria privilégios para Cabral. “Vamos transferir os presos de Bangu 8 porque eles não são tão perigosos e não demandam o cinturão de segurança que temos em Bangu.”