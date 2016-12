Cabelereiro de Dilma teria sido pago com dinheiro da Odebrecht

São Paulo – Com negociações a todo vapor para fechar seu acordo de delação premiada com a Operação Lava Jato, o marqueteiro João Santana teria dado detalhes sobre despesas da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) que foram pagas pela Odebrecht.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, pessoa familiarizada com os depoimentos do marqueteiro afirmou que ele detalhou as despesas da petista que teriam sido pagas por ele, como os serviços do cabeleireiro Celso Kamura.

Vale lembrar que a Lava Jato já tinha recebido informações de que a empreiteira teria repassado valores a Santana para que ele pagasse os cuidados com a imagem de Dilma. A ex-presidente negou os rumores e disse que ela mesma pagou pelos serviços de Kamura.