BYD firma convênio de R$ 5 milhões com Unicamp

São Paulo – A chinesa BYD, fabricante de baterias e veículos elétricos, assinará nesta quarta-feira, 21, uma carta de cooperação com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, estabelecendo o compromisso de um repasse de mais de R$ 5 milhões até 2020 para a fundação de um Centro de Pesquisas Fotovoltaicas.

O investimento da BYD – que inaugurou em abril deste ano sua fábrica de painéis solares em Campinas (SP) – é uma contrapartida do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e Displays (PADIS), do governo federal, no qual a empresa está inscrita.

O aporte será feito anualmente e de forma gradual, sempre em função do faturamento em Pesquisa e Desenvolvimento.

Em 2017 e 2018, o porcentual é de 4% e em 2019 e 2020 chega a 5% do faturamento líquido no mercado interno.

Em nota à imprensa, a vice-presidente mundial da BYD, Stella Li, destaca que a BYD tem cerca de 20 mil engenheiros pesquisadores em seu corpo de funcionários ao redor do mundo e considera “muito importante” investir em desenvolvimento local.

“A BYD é uma empresa de alta tecnologia e nossa intenção é trazer o melhor da tecnologia mundial para o país, gerando sempre mais inovação”, declarou.