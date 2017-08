Buscas por vítimas de naufrágio na Bahia serão retomadas hoje

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou, no início da noite de quinta-feira, que as buscas pelos desaparecidos no acidente com uma embarcação na Baía de Todos os Santos serão retomadas na manhã desta sexta-feira (25).

O naufrágio provocou a morte de 18 pessoas. Catorze corpos já foram encaminhados para as unidades do Instituto Médico-Legal (IML) das cidades de Santo Antônio de Jesus e Salvador. Dez mortos já foram identificados.

Na capital baiana, as famílias reconheceram os corpos de Antônio de Jesus Souza, Thiago Henrique de Melo Muniz Barreto, Tais Medeiros Ramos de Sales e Ivanilde Gomes da Silva.

No IML de Santo Antônio de Jesus, foram identificados os corpos de Darlan Queiroz Reis Julião – de 2 anos de idade -, Lais Pita Trindade, Dulciana dos Santos Queiroz, Rosemeire Novaes Carneiro da Costa, Sandra Lima dos Santos e Dulcelina Machado dos Santos.