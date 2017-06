Briga entre torcidas de Corinthians e Coritiba deixa 7 feridos

São Paulo – Sete pessoas ficaram feridas durante um confronto entre torcedores do Coritiba e do Corinthians por volta das 8h30 deste domingo, em Curitiba, horas antes do confronto entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. As informações são da Polícia Militar do Paraná.

A confusão ocorreu nas proximidades do estádio Major Antônio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória e também nas ruas Mauá, 7 de Abril e Amâncio Moro. Essa última fica próxima da sede da Império Alviverde, uma das torcidas organizadas do Coritiba.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o ônibus da torcida do Corinthians aparece sendo alvo de pedradas.

Os torcedores tiveram ferimentos moderados e foram socorridos pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e encaminhados para hospitais da região. O Siate também socorreu outros dois homens que não quiserem ser encaminhados para os hospitais.

Coritiba e Corinthians vão se enfrentar na manhã deste domingo, a partir das 11 horas, no estádio Couto Pereira. O time paulista lidera o Brasileirão, com 19 pontos, enquanto a equipe paranaense aparece em terceiro lugar, com 14.