Brasileiros feridos em terremoto no México recebem alta

O terremoto ocorrido na terça-feira (19), no México, deixou dois brasileiros feridos. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou, em nota, que os dois tiveram “todo o apoio possível” do consulado brasileiro no país.

Os dois brasileiros foram atendidos e liberados do hospital.

“O Itamaraty confirma que dois brasileiros ficaram feridos por conta do último terremoto no México. O Consulado-Geral do Brasil no México está em contato com ambos, prestando-lhes todo o apoio possível. Ambos foram atendidos em hospital e liberados”, disse o MRE na nota.

Na tarde de terça-feira, um terremoto de magnitude 7,1 graus na escala Richter sacudiu a região central do México, com epicentro nos arredores da cidade de Axochiapan, no estado de Morelos.

O número de mortos já chega a 225, segundo o último balanço do coordenador nacional de Proteção Civil, Luis Felipe Puente.

Os dados ainda são preliminares, pois em muitos edifícios derrubados continuam as tarefas de resgate e a quantidade de desaparecidos ainda é incerta.

O tremor de terça-feira ocorreu exatamente 32 anos depois do poderoso tremor de 19 de setembro de 1985, de 8,1 graus, que deixou milhares de mortos na capital mexicana.