Brasileiros confiam nos meios de comunicação para se informar

Segundo dados do Target Group Index, solução da Kantar IBOPE Media, 78% dos entrevistados consideram muito importante estar bem informado e 88% declara consumir algum meio de comunicação para se informar.

O estudo aponta também que 74% dos respondentes confiam em ao menos um dos meios para se manter informado.

O jornalismo se destaca: 84% dos respondentes consomem frequentemente notícias e informações na TV, rádio, jornal, revista ou Internet.

O Target Group Index é um estudo single source que permite analisar o perfil demográfico e comportamental do consumidor nos principais mercados brasileiros, através de informações de atividades de lazer, hábitos de consumo de mídia, marcas e produtos, opiniões e atitudes.

A pesquisa representa os hábitos da população brasileira entre 12 e 75 anos, o equivalente a mais de 86 milhões de pessoas.

Audiência na TV

Segundo outro levantamento da Kantar IBOPE Media, entre janeiro e maio deste ano, a classe C foi responsável por 52,9% do consumo do gênero Jornalismo na TV Aberta.

Em média, os brasileiros assistiram 33 minutos e 26 segundos de programas jornalísticos por dia, colocando o jornalismo entre os 20 gêneros mais assistidos no total de domicílios.

Os dados foram coletados entre 1º de janeiro e 14 de maio, nas 15 regiões metropolitanas aferidas regularmente pela empresa no país.

