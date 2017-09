Brasil presta solidariedade ao México por novo terremoto

Brasília – O governo brasileiro manifestou solidariedade ao México pelo terremoto de magnitude 7,1 que sacudiu nesta terça-feira o centro do país e deixou pelo menos 119 mortos, e informou que até agora não tem informações sobre brasileiros entre as vítimas.

“O governo brasileiro recebeu, com profunda consternação, a notícia de que o México voltou a ser atingido, na tarde de hoje, dia 19 de setembro, por violento terremoto que, de acordo com as primeiras informações disponíveis, vitimou dezenas de pessoas e provocou considerável destruição na capital do país e em outras cidades mexicanas”, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

Também na nota, o Itamaraty transmite “condolências às famílias das vítimas e expressa sua solidariedade ao povo e ao governo do México”.

“Não há, até o momento, registro de brasileiros entre as vítimas. O Itamaraty seguirá acompanhando a situação, por meio do Consulado-Geral do Brasil no México e da Divisão de Assistência Consular (DAC) em Brasília”, acrescenta o comunicado.

As autoridades mexicanas elevaram nesta terça-feira para 119 o número de mortes causadas pelo terremoto de magnitude 7,1 que sacudiu a região central do México, enquanto os serviços de emergência realizam trabalhos de resgate em muitos pontos das áreas afetadas.

O tremor coincidiu com o 32º aniversário do poderoso terremoto que causou milhares de mortes em 1985 e apenas duas horas após uma simulação de um abalo sísmico em todo o país. Além disso, aconteceu apenas 12 dias depois de outro forte tremor, de magnitude 8,2 – o mais forte em solo mexicano desde 1932 – deixar 98 mortos no sul do país.