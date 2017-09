Brasil não será atingido por furacão pior que o Irma

São Paulo – A notícia de que o Brasil pode ser atingido por um furacão quatro vezes pior do que o Irma, que assolou os EUA, viralizou nas redes e tem deixado as pessoas assustadas.

No entanto, ela já foi desmentida pelo próprio site que inicialmente publicou o boato, o Revista NP. O texto, inclusive, citava um instituto de meteorologia que não existe, o IMBRAIM.

EXAME.com falou com o meteorologista Hamilton Carvalho, do Instituto Nacional de Meteorologia, órgão do governo federal, que confirmou que a notícia é completamente falsa.

“O Brasil não tem histórico de furacão, e ele não chega de uma hora para a outra. Em mais de 60 anos, o país só foi atingido por um único furacão, em Santa Catarina [em março de 2004]”, afirmou o especialista.

Ele ainda explicou que é possível prever a formação de um furacão com cerca de uma semana de antecedência, e que os institutos de meteorologia não encontraram nenhum fenômeno parecido nos últimos anos.

Apesar do desmentido (que está fora do ar), outros sites ainda reproduzem a notícia como se fosse verdadeira: