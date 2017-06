Brasil expressa “decepção” com saída dos EUA de acordo de Paris

Brasília – O governo brasileiro afirmou que recebeu com “profunda preocupação e decepção” o anúncio sobre a saída dos Estados Unidos do acordo de Paris sobre mudança climática, informou nota conjunta do Itamaraty e Ministério do Meio Ambiente.

“Preocupa-nos o impacto negativo de tal decisão no diálogo e cooperação multilaterais para o enfrentamento de desafios globais”, diz a nota.

O governo disse, ainda, que segue comprometido com o esforço global de combate à mudança do clima e com a implementação do Acordo de Paris.

“O combate à mudança do clima é processo irreversível, inadiável e compatível com o crescimento econômico.”

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira que vai retirar os EUA do acordo global de 2015 sobre o clima, rejeitando pedidos de aliados e líderes corporativos, em uma ação que cumpre com sua promessa de campanha.