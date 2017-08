Brasil atinge população de 207,7 milhões em 2017

Rio de Janeiro – A população do Brasil chegou a 207.660.929 habitantes em julho de 2017, com um crescimento de 0,77% em relação à de 2016 (206 milhões de habitantes), segundo a projeção divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O cálculo revela que o crescimento da população no país segue em desaceleração, já que em 2016 a expansão havia sido de 0,80% frente à de 2015 (204,4 milhões de habitantes).

De acordo com o órgão, 56,5% da população brasileira vive em 5,6% dos 5.570 municípios do país. As 42 cidades com mais de 500 mil habitantes concentram 30,2% da população.

São Paulo se mantém como o estado mais povoado do Brasil, com 45,1 milhões de habitantes, seguido por Minas Gerais (21,1 milhões) e Rio de Janeiro (16,7 milhões).

Enquanto a população do estado de São Paulo cresceu 0,77% no último ano e a de Minas Gerais 0,58%, a do Rio de Janeiro, estado que enfrenta uma grave crise econômica e de segurança, só se expandiu 0,32%, um dos menores índices do país.

Outros três estados brasileiros têm mais de dez milhões de habitantes: Bahia, com 15,3 milhões; Rio Grande do Sul (11,3 milhões) e Paraná (11,3 milhões).

Os estados menos povoados do Brasil estão na Região Norte: Acre (829.619 habitantes), Amapá (797.722) e Roraima (522.636).

No Distrito Federal, a população cresceu 2,09%, de 2,98 milhões em 2016 para 3,04 milhões em 2017, um dos maiores índices de expansão do país.

Por municípios, o mais povoado é São Paulo, com 12,1 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,5 milhões), Brasília (3 milhões), Salvador (2,9 milhões), Fortaleza (2,6 milhões), Belo Horizonte (2,5 milhões), Manaus (2,1 milhões), Curitiba (1,9 milhões), Recife (1,6 milhões), Porto Alegre (1,4 milhões) e Goiânia (1,4 milhões).

Considerando as áreas metropolitanas, São Paulo tem 21,4 milhões de habitantes, Rio de Janeiro tem 12,4 milhões, Belo Horizonte tem 5,9 milhões e Brasília tem 4,4 milhões. As 28 maiores regiões metropolitanas do país concentram 47,1% da população do país (97,9 milhões).

Dos 5.570 municípios brasileiros, 17 têm mais de um milhão de habitantes, com uma população somada de 45,5 milhões, o equivalente a 21,9% da população total do país. Por outro lado, 68,3% dos municípios do Brasil tem menos de 20 mil habitantes e concentra 15,5% da população nacional (32,2 milhões).

As cidades menos povoadas do Brasil são Serra da Saudade (MG), cuja população é de 812 habitantes, menos apenas que Borá (SP), com 839 habitantes, e Araguainha (MT), com 931.